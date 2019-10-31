Сотрудники полиции задержали в подмосковной Истре 49-летнего мужчину за хранение арсенала оружия, а также наркотиков и оборудования для культивирования. По данному факту было возбуждено ..

Сотрудники полиции задержали в подмосковной Истре 49-летнего мужчину за хранение арсенала оружия, а также наркотиков и оборудования для культивирования. По данному факту было возбуждено уголовное дело.Как уточняет , в ходе обысков в квартире на проспекте Вернадского, а также по месту фактического проживания подозреваемого в Подмосковье нашли четыре предмета, похожие на огнестрельное оружие, два травматических пистолета "Оса", около 1000 патронов.Кроме того, полицейские обнаружили примерно 5 килограммов марихуаны, порядка 300 граммов псилоцибиновых грибов, а также семена, споры и оборудование для культивирования.