Происходящее на Украине выгодно Москве. Усугубление внутриполитического кризиса в соседней стране дает Кремлю возможность вернуться к проекту Новороссия. С таким заявлением выступил украинский политолог Максим Яли.

Происходящее на Украине выгодно Москве. Усугубление внутриполитического кризиса в соседней стране дает Кремлю возможность вернуться к проекту Новороссия. С таким заявлением выступил украинский политолог Максим Яли.По его мнению, если встреча в нормандском формате состоится, то Зеленского будут заставлять выполнить то, что не входит в планы националистов. Об этом эксперт рассказал в беседе с поддержавшим Майдан журналистом Юрием Романенко.России выгодна сегодняшняя ситуация, уверен Яли. "Экономика адаптировалась, меняется геополитика. У Франции очень много бизнес-проектов. "Северный поток – 2" выгоден Германии", – отметил эксперт.И Париж, и Берлин давят на Зеленского, требуют от него конкретных шагов по урегулированию, подчеркнул Яли. Из-за этого возрастают риски, что президент пойдет на уступки, отведет войска, а подразделения ДНР и ЛНР займут позиции ВСУ, поделился опасениями эксперт.Кремль заставляет Зеленского выполнить минские соглашения и формально передать Донецк и Луганск в состав Украины. Народные республики, подконтрольные России, эксперт назвал "Троянским конем" для Незалежной. "Украина получит номинальный суверенитет на этих территориях", – пояснил он.мечется и вынужден что-то предпринять, времени осталось мало, предупредил политолог. В ноябре гражданам придут первые платежки за ЖКХ с подросшими ценами. "Это еще дополнительный удар по его рейтингу будет однозначно", – уверен Яли.Накануне на "Форуме единства" в Мариуполе представил план урегулирования в Донбассе из трех пунктов. По его словам, прежде всего нужно прекратить огонь, затем примирить жителей региона с военными, а затем Украина должна восстановить реальный суверенитет над этими территориями.