В четверг, 31 октября, на станции Павелецкая Замоскворецкой линии столичной подземки произошло задымление. На место происшествия прибыли экстренные службы. В пресс-службе московского ..

В четверг, 31 октября, на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии столичной подземки произошло задымление. На место происшествия прибыли экстренные службы.В пресс-службе московского метрополитена сообщили о том, что сотрудники МЧС провели тщательную проверку инфраструктуры. Угрозы безопасности пассажирам нет. В настоящее время движение по зеленой ветке введено в график, передает телеканал "".