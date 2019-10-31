В Костроме полиция при поддержке Росгвардии задержала начальника ИК-2. Он подозревается в получении размере более 1,1 миллиона рублей. За эти деньги он обещал смягчить условия одному из заключенных, а также ходатайствовать об УДО.

Полиция при поддержке Росгвардии задержала начальника костромской ИК-2.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД, он подозревается в получении взятки размере более 1,1 миллиона рублей. По данным следствия, за эти деньги он обещал смягчить условия одному из заключенных, а также ходатайствовать об его условно-досрочном освобождении. Также зэкам передавались запрещенные продукты питания и мобильные телефоны.Глава колонии получил деньги на банковский счет, а также дорогие гаджеты. Остальные деньги ему должны были перевести позже.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.