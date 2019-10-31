Поводом стало видео, появившееся в социальных сетях

Власти Костромской области инициировали служебное расследование по факту нарушения технологий при асфальтировании участка дороги в Межевском районе. Поводом стало видео, появившееся в социальных сетях.На кадрах видно, как дорожники в снежную погоду укладывают асфальт. Работы проводились в Межевском районе. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, участок протяженностью 200 метров ремонтировал Мантуровский филиал Костромаавтодора. Финансирование велось из областного дорожного фонда.В ведомстве отметили, что проводить работы в снежную погоду распорядился руководитель филиала. По итогам назначенной служебной проверки он будет уволен. Также выговоры объявлены начальнику Костромаавтодора и директору департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.«Это, конечно, вопиющий случай. По заверению представителей ДЭПа, основание было очищено, тем не менее, понятно, что основание было влажное, технология в полном объеме не соблюдалась. Будем смотреть, какой материальный ущерб причинен областному имуществу и взыщем его в полном объёме. Если проверка покажет, что покрытие уложено некачественно, то все будет переделано за счет виновных лиц», - прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин.