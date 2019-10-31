Несколько дней назад состоялась премьера провокационного клипа Насти Каменских на песню Elefante. За это время ролик собрал более пяти миллионов просмотров на Youtube.

Несколько дней назад состоялась премьера провокационного клипа Насти Каменских на песню Elefante. За это время ролик собрал более пяти миллионов просмотров на Youtube.Исполнительница опубликовала на своей странице в Инстаграм-аккаунте фото с бэкстейджа нового видеоролика. Она предложила фолловерам проголосовать за любимого героя. Конечно, там оказался и афроамериканец со слоновьим хоботом на лице, и танцующий мухомор, и дети в масках, как из хоррора "Приют".Вот только вряд ли Настя могла предположить, что в ее сторону в таком количестве посыпятся гневные комментарии. По мнению многих подписчиков, весь ролик – одно сплошное извращение. Эти полуголые люди, неоновые цвета, гигантские бананы и актеры в цельных боди с анималистичным принтом.А идея прицепить хобот на лицо негра у многих вызвала отвращение. "Меня одну этот мужик пугает?", "Этот нос – это уродство!", – заявили критики."Это выглядит омерзительно", – призналась злопыхательница.В целом, отрицательных отзывов оказалось значительно больше положительных, сообщает. "Ужас. Не поняла ни идеи и реализации. Шизофрения какая-то", "Извращенцы", "На меня клип жуть какую-то наводит", – написали пользователи Сети..