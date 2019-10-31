Для dj мастера важно пользоваться качественными наушниками. Посещая курсы диджея в Москве, о том, какие наушники подойдут для использования в работе, рассказывают опытные педагоги.

Для dj мастера важно пользоваться качественными наушниками. Посещая курсы диджея в Москве, о том, какие наушники подойдут для использования в работе, рассказывают опытные педагоги. Они не советуют выбирать дешевое устройство, т.к. после пары месяцев применения в них появляются шумы и треск. Неправильные наушники могут и доставлять неудобство, просто натирая уши. Выбирая наушники, следует обращать внимание на такие их параметры как:



частотная характеристика



чувствительность



тип подключения



удобство



Частотный параметр оказывает большое влияние на качество звучания. Если присутствует шипение, звук имеет металлическую «окраску» на минимальных или максимальных частотах, то это свидетельствует о низком качестве приспособления в области диапазона частот. Параметр чувствительности влияет на уровень громкости. От типа подключения зависит то, к какому оборудованию получится подключить наушники. Сегодня выпускаются бесповодные и проводные их виды. Опытные диджеи часто пользуются именно вторым вариантом, так как обеспечивается максимальная чистота звука.

Важное для диджеинга: выбор правильных наушников

Тот, кто проходит специальное dj обучение, посещает logic pro уроки и т.д., знает, на что обращать внимание при выборе наушников. Их удобство играет важную роль. Выбирая такое приспособление, следует оценивать не только то, комфортно ли в наушниках, но и их вес, ведь диджею по характеру своей работы приходится много времени в них находиться. Нужно оценивать и качество материала, из которого они сделаны.

Наушники, которые одеваются на голову, бывают открытыми и закрытыми. Первые частично пропускают внешние звуки. Закрытые максимально герметичны. Их конструкция позволяет обеспечить полную изоляцию от внешнего мира звуков. В некачественных моделях присутствует гулкость воспроизводимых музыкальных композиций.

Что касается дизайна, то многие диджеи и этой характеристике уделяют внимание, но в самую последнюю очередь. Для Dj важно обеспечить четкость и чистоту звучания. Чаще они предпочитают выбирать безразмерные конструкции, которые при одевании на голову четко фиксируются, обеспечивая оптимальную посадку. Их не нужно настраивать.

Все перечисленные особенности важны при выборе наушников. Чтобы научиться отличать качественные от некачественных приспособлений, желательно получить советы от Dj мастеров, которые зачастую проводят обучение сведению, разным профессиональным навыкам диджеев в специализированных школах.