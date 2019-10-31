Отвод войск из населенного пункта Петровский произойдет после того, как там прекратятся обстрелы и перемирие продержится хотя бы семь дней. То есть не раньше 4 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Йенсом Столтенбергом.

Отвод войск из населенного пункта Петровский произойдет после того, как там прекратятся обстрелы и перемирие продержится хотя бы семь дней. То есть не раньше 4 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Йенсом Столтенбергом.Генсек НАТО, в свою очередь, отметил, что Североатлантический альянс приветствует разведение сил, и призвал Россию прекратить поддерживать "боевиков на востоке Украины", пишет агенство "Интерфакс".Напомним, 29 октября начался отступление войск из поселка Золотое. Впрочем, наблюдатели отмечают, что в населенный пункт проникают украинские националисты, которые готовятся продолжить боевые действия.В этой связи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что президент Зеленский сдержит слово и обеспечит отвод войск от линии соприкосновения, несмотря на заявления радикалов.Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время переговоров с Лавровом рассказал, что отвода войск ждали три года и тот факт, что этот процесс все-таки начался, — вселяет надежду.Вместе с тем Гремингер предупредил, что само по себе разведение сил в Петровском не произойдет. Для этого необходима политическая воля со стороны всех участников.