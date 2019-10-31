Первый и второй московские центральные диаметры будут запущены 21 ноября.

Первый и второй московские центральные диаметры будут запущены 21 ноября. Об этом агентству ТАСС рассказала первый замминистра транспорта Подмосковья Анна Кротова.Московские центральные диаметры – это программа реконструкции сквозных железнодорожных веток, которые проходят через столицу. Первая соединит Лобню и Одинцово, вторая – Нахабино и Подольск. Всего будет пять МЦД. Запуск следующих двух веток запланирован на 2021 годы, последнюю собираются ввести в строй с 2023 по 2024 годы.