Илья Резник пострадал от хулиганов. Народный артист России обратился за помощью в правоохранительные органы. Супруга поэта Ирина рассказала, что накануне неизвестные устроили дебош рядом ..

Илья Резник пострадал от хулиганов. Народный артист России обратился за помощью в правоохранительные органы.Супруга поэта Ирина рассказала, что накануне неизвестные устроили дебош рядом с их подмосковным коттеджем. По ее словам, молодые люди кричали и матерились. Резник собирался спуститься вниз и сделать им замечание, но не успел: хулиганы скрылись на машине, сообщает ""."Он разнервничался так, что у него заболело сердце, и он не мог уснуть до утра", – рассказала журналистам жена артиста. Ирина выразила надежду, что стражи порядка в ближайшее время найдут дебоширов.