Поэт Илья Резник пострадал от хулиганов. Народный артист России обратился за помощью в правоохранительные органы. Супруга поэта Ирина рассказала, что накануне неизвестные устроили дебош ..

Поэт Илья Резник пострадал от хулиганов. Народный артист России обратился за помощью в правоохранительные органы.Супруга поэта Ирина рассказала, что накануне неизвестные устроили дебош рядом с их подмосковным коттеджем. По ее словам, молодые люди "кричали и матерились". Илья Резник собирался спуститься вниз и сделать им замечание, но не успел: хулиганы скрылись на машине, сообщает ""."В итоге, он разнервничался так, что у него заболело сердце и он не смог уснуть до утра", – рассказала журналистам жена артиста. Ирина выразила надежду, что правоохранители смогут в ближайшее время найти дебоширов.