Поклонник 22-летней американской модели и бизнесвумен в состоянии наркотического опьянения проник на территорию дома звезды в Лос-Анджелесе. Преступник поплатился за то, что решил нарушить покой Кайли Джаннер.

Поклонник 22-летней американской модели ибизнесвумен в состоянии наркотического опьянения проник на территорию домазвезды в Лос-Анджелесе. Преступник поплатился за то, что решил нарушить покойКайли Джаннер.Молодойчеловек пробрался на охраняемую территорию. Ему даже удалось дойти незамеченнымдо особняка знаменитости. Затем он начал агрессивно стучать в дверь, требуявстречи с Кайли Джаннер.Материал дополняется