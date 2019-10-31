Поклонник 22-летней американской модели и
бизнесвумен в состоянии наркотического опьянения проник на территорию дома
звезды в Лос-Анджелесе. Преступник поплатился за то, что решил нарушить покой
Кайли Джаннер.
Поклонник 22-летней американской модели и
бизнесвумен в состоянии наркотического опьянения проник на территорию дома
звезды в Лос-Анджелесе. Преступник поплатился за то, что решил нарушить покой
Кайли Джаннер.
Молодой
человек пробрался на охраняемую территорию. Ему даже удалось дойти незамеченным
до особняка знаменитости. Затем он начал агрессивно стучать в дверь, требуя
встречи с Кайли Джаннер.
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