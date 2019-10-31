Юрист прокомментировал скандал, в центре которого оказался актер Гоша Куценко. Артист, по некоторым данным, отказывается отдавать долги.

Юрист прокомментировал скандал, в центре которого оказалсяактер Гоша Куценко. Артист, по некоторым данным, отказывается отдавать долги.Накануне в Сети появилась новость об огромной задолженностиКуценко перед налоговой. Якобы Гоша не платит с 2015 года. Тогда от неготребовали 693 тысячи рублей. Сейчас же эта сумма увеличилась на 493 тысячи —добавился налог на машину.Между тем агент актера Анастасия Волынец заявляет, что Гоша Куценкодавно погасил задолженность. По словам помощницы артиста, у нее на руках есть документ,подтверждающий оплату. Правда, обнародовать бумагу она не может, так как она является конфиденциальной.Ситуацию прокомментировал юрист. По словам ДмитрияКрасильникова, за действительно числятся три исполнительныхпроизводства, одно из которых прекращено."Первое, которое на 693 тысячи, – это в 2015 году былорешение суда. Оно относилось к некоему гражданину Корначеву А.Е. Это быловозмещение в результате ДТП", – объяснил адвокат.30 Окт 2019 в 8:55 PDTПо словам юриста, Куценко мог уже отдать деньги Корначеву, который,в свою очередь, должен был отозвать исполнительный лист, но по каким-то причинамэтого не сделал. Также есть вероятность, что приставы забыли закрытьпроизводство и "оно так и "висит" до сих пор".После защитник отметил, что вторая задолженность – обычныйштраф за нарушение ПДД. Дмитрий Красильников подчеркнул, что информация вбазе может быть недостоверна. Там, например, могли не появитьсясведения о новых задолженностях , сообщает