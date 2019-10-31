Любой мужчина не сможет равнодушно пройти мимо хорошего охотничьего ножа.

Даже те, кто не приемлет охоту как таковую. Но, наверное, в каждом мужчине это заложено уже на генетическом уровне еще с первобытных времен.

Тогда мужчины были основными добытчиками еды - мяса. С тех пор многое изменилась, особенно в семействе ножей. Каждый охотник мечтает о «своем» ноже. Нож должен выбираться индивидуально, так как он, прежде всего, должен быть удобным в пользовании. Сегодня можно купить охотничий нож самых разных моделей и для разных целей. Ножи отличаются длиной, толщиной, формой.

Также отличается и форма рукоятки. Но при выборе ножа для охоты нужно руководствоваться двумя основными критериями. Это его предназначение и удобство рукояти. Есть ножи, который предназначены для разделывания мелкой дичи. А есть для разделывания туш больших животных. Такое распределение обусловлено только удобством.

Ведь небольшую тушку будет неудобно разделывать большим ножом. Что касается рукояти, то она должна быть удобная. Это самое касается и всего ножа в целом. Такие ножи имеют очень острое лезвие. А неудобный нож сможет даже стать причиной пореза. А это очень опасно для здоровья в таких условиях.

Также важно качество стали, из которой изготовлен нож.Только качественный материал способствует тому, что нож не поддается механическим повреждениям и остается долго острым. Ведь заточить такой нож не так просто, нужны определённые знания. Легендарной сталью является дамасская. Уже более тысячелетия ходят невероятные мифы о мечах и ножах, изготовленные из этой стали. Такие клинки считаются самыми острыми.

Даже, как утверждают пересказы, меч из дамасской стали легко мог разрезать кольчугу. Наверное, подразумевалось, что те волшебные мечи-кладенцы также изготовлены из такой стали. Уже очень невероятные им свойства приписывались. Но и сегодня можно купить дамасский нож. Такой нож станет очень дорогим подарком для каждого человека, который увлекается охотничьими ножами. Стоит такой нож дороже ножей, который изготовлены из других сплавов.

Такая сталь отлучается особенной прочностью. Но в то же время и легко поддается обработке. Мастера по изготовлению ножей чаще всего предпочитают именно этот материал.

Такой нож больше всего подходит как сувенир из-за своей дороговизны. На таких ножах наноситься разная гравировка. Но это не влияет на качество и остроту лезвия ножа.