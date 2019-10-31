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<a href="https://33live.ru/novosti/31-10-2019-nuzhna-pomoshh-marine-voroninoj-trebuetsya-vosstanovitelnoe-lechenie.html" target="_blank">Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение</a> - Сегодня мы рассказываем об одиннадцатилетней Марине Ворониной из Нижнего Новгорода. У девочки после удаления злокачественной опухоли мозга и длительной химиотерапии возникли тяжелые осложнения. Восстановительное лечение необходимо продолжать.