Встречей в Ньюарке между Нью-Джерси Дэвилз и Тампа-Бэй Лайтнинг стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости добились победы в овертайме со счетом 7:6.

Встречей в Ньюарке между "Нью-Джерси Дэвилз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости добились победы в овертайме со счетом 7:6.В составе "молний" дубль оформил Ондржей Палат. Также отличились Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, Ян Рутта, Мэтью Жозеф и Тайлер Джонсон, ставший автором победного гола.У хозяев льда хет-трик в свой актив записал Кайл Палмьери. Помимо него заброшенными шайбами отметились Йеспер Братт, Нико Хишир и Сами Ватанен.Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев заработал очко за результативную передачу. Его партнеры по команде Никита Кучеров и Александр Волков голевыми действиями не отметились. Вратарь "молний" Андрей Василевский на игру с "дьяволами" остался в запасе.