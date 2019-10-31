Большинство владельцев собственного жилья стремятся добиться от квартиры или дома максимального комфорта и эффективности каждой функциональной составляющей.

При этом многие желают сделать все самостоятельно без помощи со стороны профессиональных ремонтников, сантехников, плотников или других специалистов. Особенно важной частью в доме является санузел, но чтобы правильно его оборудовать хозяину необходимы определенные технические навыки или конкретная инструкция по выполнению того или иного действия. Потому в статье речь пойдет о том, как подключить унитаз к канализации без вызова сантехника.

Базовый комплект для монтажа

У современной канализационной системы имеется четкая система при установке. При монтаже могут использоваться манжеты (эксцентриковые или гофрированные), фановые трубы и пластиковые отводы. Особенно важна фановая труба, прекрасно сочетающаяся с унитазом и создающая вид цельного изделия. Главное помнить, что приобретая данную продукцию ни в коем случае нельзя изменять ее форму и всячески урезать. Для работы со сложными канализационными системами больше подходит гофрированный вариант манжет, поскольку он легок при монтаже и может изгибаться под нужным углом, тем самым облегчая процесс подключения к канализации.

Подключение при помощи гофры

Для начала очень важно подобрать правильное соединение. Тут стоит запомнить два свойства гофрированных манжет:



отечественный производитель значительно уступает импортной продукции и предпочтительнее делать свой выбор в пользу более дорогих, но в тоже время более надежных и долговечных изделий;



лучшие, по мнению пользователей и специалистов, гофры выполнены из пластика, а также армированы металлической проволокой, что защищает всю конструкцию от неожиданных течей, деформаций, а также увеличивает срок эксплуатации.



Чтобы выполнить такое действие, как установить гофру на унитаз, необходимо следовать следующему алгоритму:



для начала изделие вставляется в канализационную трубу и стыковочный шов заделывается силиконом;



второй конец соединяется с унитазом, а надежность обоих соединений проверяется при помощи интенсивного спуска воды;



далее устанавливается унитаз, что лучше всего делать в последовательности: наметка места установки на полу, крепеж дюбелями, подсоединение гофры, проверка слива и лишь при отсутствии течей, закрепление при помощи всех имеющихся в комплекте поставки крепежных элементов;



завершать процесс, необходимо заделывая герметиком стык унитаза и пола.



Альтернативное оборудование при установке унитаза

Существуют и уникальные ситуации при установке унитаза. К примеру, многие хозяева задаются вопросом, как установить унитаз на деревянный пол, не зная, долго ли прослужит сантехника и не навредит ли такое соседство древесине. Для решения данной задачи используют специальный элемент – тафту, которая является подложкой под унитаз и закрывает собой натуральное покрытие. Вследствие такого способа установки пол не подвергается постоянному воздействию влаги и других неблагоприятных факторов, создаваемых при функционировании данного сантехнического изделия.

Итог

Лучше всего при монтаже унитаза обратиться за помощью профессионалов, поскольку работа сделанная специалистом будет гораздо эффективнее, быстрее и долговечнее, а ошибки, сделанные своими руками, могут проявиться в кротчайшие сроки, а гарантии на их исправление уже не будет.