В эти минуты в Москве проходит итоговый форум Сообщество. На нем подводятся своеобразные итоги работы общественников со всей страны.

В эти минуты в Москве проходит итоговый форум "Сообщество". На нем подводятся своеобразные итоги работы общественников со всей страны. Проводит его общественная палата России. Темы для обсуждений самые разные - от экологии до расселения из ветхого фонда. Есть участники и из Владимирской области. Ольга Крайнова - из Кольчугина, председатель НКО "Время жить" . Она на прямой связи со студией «Вестей».