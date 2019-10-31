Уже совсем скоро россияне встретят самую волшебную ночь – Новый год. В преддверии праздника многие звезды российского шоу-бизнеса озвучили свои цены для выступлений на корпоративах.

Уже совсем скоро россияне встретят самую волшебную ночь – Новый год. В преддверии праздника многие звезды российского шоу-бизнеса озвучили свои цены для выступлений на корпоративах.Самым дорогим артистом оказался лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Перфоманс его коллектива обойдется заказчику минимум в €150 тысяч – это 10,6 миллионов рублей.Чтобы спеть знаменитую "Рюмку водки на столе" в компании Григория Лепса придется заплатить 7,1 миллионов рублей. Светлана Лобода согласиться исполнить "Твои глаза" и "Superstar" не меньше, чем за пять миллионов рублей. В такую же сумму встанет и выступление "короля разведенок" Стаса Михайлова.У группы "Руки вверх" и Валерия Меладзе аппетиты поскромнее. Они согласны спеть всего за 4,2 миллиона рублей.Среди более молодых артистов одним из самых востребованных считается Егор Крид. Вот только для его возраста он требует совсем недетские гонорары – минимум четыре миллиона рублей.29 Окт 2019 в 12:51 PDTИзвестная на всю страну своим разводом с футболистом Дмитрием Тарасовым и не самым порядочным прошлым в проекте "Дом-2" Ольга Бузова согласна и на символические по сравнению с другими артистами три миллиона рублей. Хотя для ведущей телестройки эту сумму можно назвать баснословной, ведь мало кто понимает и любит ее творчество. Тем временем, на одной ступени с ней стоит Дима Билан, который тоже не претендует на космические выплаты.29 Окт 2019 в 12:27 PDT