Борьба с онкологическими заболеваниями на сегодняшний день – одна из основных задач государства.

Онкологические заболевания – одна из ключевых причин смертности в нашей стране. Вместе с лидером списка – сердечно-сосудистыми недугами – они составляют 60% смертей граждан России.Инновационное лечениеБорьба с онкологическими заболеваниями на сегодняшний день – одна из основных задач государства, она зафиксирована в Национальной онкологической программе. Правительство разработало ряд конкретных мер, направленных на выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях, улучшение качества жизни больных, уменьшение числа случаев, когда после постановки диагноза пациент прожил менее года.Во Владимирской области Национальная программа также набирает обороты, поскольку здесь она насущная необходимость. Ещё несколько лет назад состояние онкологической помощи было неудовлетворительным, а материально-техническая база Владимирского областного клинического онкологического диспансера также оставляла желать лучшего.Чтобы снизить показатели смертности в регионе и увеличить количество случаев раннего выявления онкозаболеваний, была усовершенствована материально-техническая база онкодиспансера: была проведена реконструкция радиологического корпуса и поликлиники и построен новый хирургический корпус. Также было закуплено значительное количество инновационного медицинского оборудования, что позволило кардинально расширить диапазон диагностики и лечения онкологических заболеваний.Но вместе с тем есть и сложности, связанные в первую очередь с ОМС, – они препятствуют оказанию помощи онкологическим больным на должном уровне в соответствии с региональной онкопрограммой. Речь в первую очередь о лекарственном обеспечении: после внесения поправок в закон о закупках максимальная цена контракта рассчитывалась по новым методикам, и новые цены оказались существенно ниже рыночных показателей и не привлекли производителей. Снижение коэффициента уровня оказания медицинской помощи до практически минимальных 0,9 также негативно влияет на объём лечения, оказываемого жителям Владимирской области.Уже не приговорПри условии своевременной постановки диагноза и использовании адекватной терапии многие виды онкологических заболеваний успешно поддаются лечению. Сегодня рак во многих случаях не приговор. Современные технологии позволяют врачам эффективно диагностировать и лечить злокачественные новообразования даже в самых сложных, запущенных случаях. Например, ещё совсем недавно такой диагноз, как «метастатический рак лёгкого» или «трижды негативный рак молочной железы», не оставлял пациенту надежды на излечение – все существующие схемы результатов не приносили. Но с развитием таргетной и иммунотерапии у пациентов даже с такими серьёзными патологиями появился шанс преодолеть недуг. Поскольку такая терапия легче переносится, даже пациенты с 3–4-й стадиями рака могут вести полноценную самостоятельную жизнь в кругу семьи и близких.При этом неизменным остаётся факт: предотвратить развитие заболевания легче, чем его лечить. И ответственность за регулярные профилактические осмотры у специалиста, и снижение факторов риска к минимуму ложатся на самих пациентов – без активной вовлечённости с их стороны изменить ситуацию к лучшему не получится.