Злоумышленники избили мужчин, отобрали имеющиеся при них документы, денежные средства и заставили написать расписку якобы о возврате долга...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы и ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в вымогательстве денежных средств в размере 2 миллионов рублей.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 38-летнего директора строительной компании. По его словам, он вместе с коллегой приехал к заказчику получить оплату за выполненные работы. Однако на месте их встретила группа неизвестных, которые, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали у них 2 миллиона рублей. После чего злоумышленники избили мужчин, отобрали имеющиеся при них документы, денежные средства и заставили написать расписку якобы о возврате долга. Мужчинам пришлось выполнить требование злоумышленников. Когда их отпустили, они сразу обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых. Ими оказались неработающие жители Московской области в возрасте от 23 до 53 лет.Следователем СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также установление и задержание возможных соучастников.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93