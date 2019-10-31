Первый международный фестиваль Зарядье открылся в центре Москвы на одноименной площадке, которая уже славится идеальным звуком. В течение пяти дней ценители музыки будут наслаждаться классическими произведениями в исполнении как маститых, так и начинающих звезд. Что услышат гости фестиваля?

Первый международный фестиваль "Зарядье" открылся в центре Москвы на одноименной площадке, которая уже славится идеальным звуком. В течение пяти дней ценители музыки будут наслаждаться классическими произведениями в исполнении как маститых, так и начинающих звезд. Что услышат гости фестиваля?- Сверкание звука важнее, чем крепкий звук.О звуке он знает все. На словах, на пальцах, а порой и взглядом говорит с музыкантами.- Валторны — не грузнее!Концертный зал открыли больше года назад, но его акустикой не перестают восхищаться до сих пор. И во многом идеальный звук — заслуга маэстро Гергиева. И вот для меломанов еще один подарок от него — музыкальный фестиваль.Шесть дней — симфонические выступления, оперы в театральном и концертном исполнении. На сцене вместе с именитыми музыкантами — недавние финалисты конкурса Чайковского. Право выступить на первом вечере — у Александра Канторова, победителя среди пианистов."Большая честь и очень приятно исполнять такую программу на концерте. Мы много репетировали, уже выступали вместе. Надеюсь, что будем играть с такой же энергией и остротой", — говорит он.Сегодня вечером московская премьера петербургской оперы — из Мариинки привезли "Пеллеаса и Мелизанду". Постановка Анны Матисон пройдет при полных декорациях, с театральным светом и в костюмах. На фестивальной сцене "Зарядья" будут и Вагнер, и Чайковский с вокальными партиями. На сольных концертах зазвучит Рахманинов, Стравинский. Открывал же программу Берлиоз."В день заключительного уже гала-концерта — а там будет два концерта в этот день — мы сможем подвести какие-то итоги. Но фестиваль будет традиционным, мне кажется, он будет собирать знаменитых музыкантов со всего мира", — говорит Гергиев.Четвертого ноября в День народного единства "Зарядье" будет встречать еще одного победителя конкурса Чайковского, а ныне члена жюри музыкальной олимпиады — Дениса Мацуева. Вместе с Валерием Гергиевым и оркестром Мариинского театра они дадут большой праздничный концерт.