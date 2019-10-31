Сегодня девяностые годы прошлого века стали уже историей.

В этом периоде есть и хорошие времена и события, а есть и не очень.Еще одной особенностью разных годов есть песни. Мы можем, прослушав песню или посмотрев клип, определить к какому времени она относится. Девяностые не спутаешь ни с каким-то другим временем. Это нечто особенное. Для тех, кто жил в этот период всегда лучшие клипы 90-х вызывают ностальгию. На жизнь всей страны сильно повлиял распад такой, казалось бы, могущественной и вечной страны как СССР. Все, что было привычно и дорого ушло в никуда. И люди учились жить заново. Кто-то сумел подняться на невиданные для рядового советского гражданина высоты. Кто-то скатился в пропасть и уже на смог выкарабкаться. Пустые полки магазинов после поражали. Хотя в советские времена и не было современных изысков для простых граждан, но простые продукты и другие товары были всегда на прилавках. И всегда было все доступно по цене.И вот все исчезло, закрылись предприятия. Нет работы, нет зарплаты. Исчезли советские идеалы и ценности. Многие начали создавать свой бизнес. И вот тут и появились рэкетиры. Это тоже отдельный раздел истории девяностых. Песня, как говориться, душа народа. Народ будет слушать только то, что ему близко и понятно. Поэтому работники шоу-бизнеса стали искать то, что будет интересным как портал PlayMuz.ru. В песне выражались те настрои и реалии жизни, которые были тогда. Современному человеку некоторые хиты девяностых могут показать нелепыми и бессмысленными. Но тем, кто жил осознанно в этот период, эти песни и клипы до сих пор близки. В девяностых годах многие находились в поиске. Культурные ценности, которые было в советские времена, обесценились. На фоне свободы слова начались создавать новые. Многое было связано с западом. Пытались перенять и перенести что-то в нашу страну. Многие жадно впитывали в себя все то необычное, что появлялось в стране. Появляются много групп, которые исполняют музыку разных направлений в том числе и мюзиклы. То, что было запрещено в Советском Союзе стало доступно. Не все одинаково это воспринимали. Были как поклонники, так и те, кто не воспринимал и всячески критиковал. Эпоха девяностых особенна во многом: одежда, прически, еда, клипы, фильмы. Была открыта граница, и многие могли беспрепятственно выехать в другую страну. Особенно была желанна Америка. Историю девяностых можно прочитать в незабываемых и неповторимых песнях этого периода.