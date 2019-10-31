Племянница Софии Ротару Соня Кай пошла по стопам звездной тетки и подалась в певицы. Только девушка исполняет песни на родном украинском языке и выступает пока тоже только на территории своей страны.

Племянница Софии Ротару Соня Кай пошла по стопам звездной тетки и подалась в певицы. Только девушка исполняет песни на родном украинском языке и выступает пока тоже только на территории своей страны.Накануне исполнительница поделилась необычной фотографией в своем Инстаграм-аккаунте. На снимке она позирует в черном боди и чулках на подтяжках. Причем выполнен наряд из материала, напоминающего рыцарские доспехи.Дополнили образ туфли-лодочки в тон, высокая коса и яркий мейк-ап."Не позволяй проблемам давать тебе слабину! Будь уверенным и никогда не останавливайся", – подписала снимок Соня на украинском языке.Фолловерам наряд пришелся по вкусу. Настолько сильно, что меньше, чем за сутки, пост собрал более двух тысяч лайков. "Богиня😍", "Черно-золотой, SUPER", "Очень красивая❤️❤️", "Космическая девушка❤️", "Настоящая женщина-рыцарь", – восторгались преданные поклонники.Публикация от (@sonyakayofficial) 30 Окт 2019 в 8:37 PDT"Ты поражаешь классными образами!", – признался пользователь Сети.Отметим, Соня Кай – дочь Лидии Ротару, средней сестры певицы Софии Ротару. Мать девушки раньше выступала в ансамбле "Черемош", а ее муж Сергей был его руководителем. К слову, молодую артистку назвали в честь знаменитой на весь мир звездной тетки.