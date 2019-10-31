Карта – это удобно

В наши дни банковская карта (и даже не одна!) есть практически у каждого, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами. А вот отношение к этому «пластику» у населения до сих пор неоднозначное. Многие, особенно люди старшего поколения, опасаются пользоваться банковскими картами. Получив зарплату или пенсию, они тут же снимают всю сумму в банкомате, переводя электронные деньги в привычные бумажные. Но стоит ли это делать?Вот, как минимум, 5 аргументов, почему лучше пользоваться банковской картой, а не наличными.Карта – это удобноОна не занимает много места, ей можно мгновенно расплатиться практически в любом месте: на кассе в магазинах, в кафе, на заправках и даже в общественном транспорте. Не нужно думать о том, есть ли у тебя нужная сумма в кошельке или мелочь на проезд.Кроме того, при расчёте наличными любой человек рискует нарваться на поддельные купюры. Продавец, не распознав в кассе фальшивку, может случайно вручить её в качестве сдачи. Расплачиваясь картой, вы гарантированно застрахованы от подобной неприятной ситуации.Впрочем, технологии не стоят на месте – в наши дни расплачиваться можно не только картой, но и разными гаджетами с поддержкой технологии NFC – смартфонами, часами, браслетами и пр. Так что в недалеком будущем банковские карты в привычном виде, скорее всего, исчезнут вовсе, перекочевав на цифровые платформы.Карта надежнее, чем кошелекПредставьте: вы потеряли кошелек или у вас его украли. Это значит, что с наличными, которые в нём были, вы можете попрощаться раз и навсегда. С банковской картой все иначе. Что бы с ней ни случилось: выпала из кармана, забыли в банкомате, сгрызла собака, – вашим сбережениям ничего не угрожает. Потому что деньги хранятся не на самом пластике, а на банковском счёте, который к ней привязан. Карточка — это просто идентификатор. Обратитесь в отделение банка, и через несколько дней вы получите точно такую же новенькую. А в «период ожидания» сможете без проблем снять необходимую сумму со своего счета в любом отделении банка, просто предъявив паспорт.Карта – это выгодноЕсли бы вам сказали десять лет назад, что за каждые потраченные сто рублей человек, продавший вам кошелек, будет возвращать вам по пять рублей, вы бы, наверное, покрутили бы у виска. Но именно так действует кешбэк: чем больше тратишь, тем больше зарабатываешь. Кешбэк – это бонусы, которые дает вам банк за то, что вы выбираете оплату картой. Они могут быть разными: бонусные баллы, мили, купоны или деньги. К примеру, Сбербанк в качестве кешбэка начисляет бонусы СПАСИБОЭтими баллами можно оплатить до 99% от стоимости покупки или услуги у партнеров банка: от онлайн-сервисов до продуктовых сетей, ими же можно заплатить за билеты в кино, а также потратить на авиа- и ж/д билеты.А еще вы можете оформить кредитную карту и ... тоже получать доход. Удивлены? Зря. На самом деле, «продвинутые пользователи» на кредитке даже вполне успешно зарабатывают: к примеру, часть зарплаты кладут на депозит под проценты, тем временем оплачивают текущие расходы с кредитки, со следующей зарплаты пополняют лимит – и так «по кругу».Сумму на карте проще контролироватьДопустим, вы пользуетесь только наличными, но при этом у вас нет привычки вести «личную бухгалтерию», чтобы учитывать свои расходы. Что в итоге? Деньги улетают «непонятно куда».А вот все операции с банковскими счетами обязательно фиксируются. Большинство банков предлагает своим клиентам услугу смс-оповещения о движениях средств на карте. Эта услуга позволяет моментально узнавать о любой операции с картой, о сумме платежа и даже месте, где он был совершён. Это значит, что вы всегда сможете восстановить картину своих расходов за последнюю неделю или месяц, просмотрев смс-ки с номера 900 либо проверив историю операций в Сбербанк ОнлайнКарта – это ваш «банк в кармане» 24 часа в суткиТо, на что раньше мы тратили не один час, теперь можно сделать за считанные секунды, не вставая с любимого дивана. Если у вас есть банковская карта, скачайте на свой телефон мобильное банковское приложение, благодаря которому вы сможете совершать множество операций в любое время в любом месте. Например, чтобы заплатить за коммуналку в мобильном приложении Сбербанка, придется потратить всего 30 секунд. Также с помощью мобильного приложения вы всегда сможете контролировать свои банковские счета, переводить деньги другим людям, даже за рубеж, открывать онлайн-вклады, оплачивать штрафы и налоги, оформлять страховки, получать электронную справку-выписку по любым операциям по вашей карте и многое-многое другое*.