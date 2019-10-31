Полиция проводит проверку

Во Владимирской области ночью 31 октября легковой автомобиль упал с моста на железнодорожные пути, сообщают в пресс-службе УМ МВД России по ПФО.По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и его машина опрокинулась на железнодорожные пути. Проходивший в это время состав врезался в автомобиль и отбросил его в сторону. К счастью, водитель сильно не пострадал и отказался от госпитализации.Машина потерпевшего получила серьёзные повреждения. Полиция проводит проверку произошедшего.