В деревне Подберезка Вологодской области местный житель застрелил сына сожительницы. Правоохранители возбудили уголовное дело. Жуткий случай произошел в августе этого года. К пенсионеру ..

В деревне Подберезка Вологодской области местный житель застрелил сына сожительницы. Правоохранители возбудили уголовное дело.Жуткий случай произошел в августе этого года. К пенсионеру приехал в гости сын приятельницы. Между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате пенсионер схватил ружье и выстрелил в оппонента. Пострадавший скончался от полученного ранения по дороге в больницу, сообщает .