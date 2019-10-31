Российский исполнитель Юрий Шатунов подал иск против музыкального издательства Честная музыка, владеющего правами на песни группы Ласковый май. Заявление было зарегистрировано в ..

Российский исполнитель Юрий Шатунов подал иск против музыкального издательства "Честная музыка", владеющего правами на песни группы "Ласковый май". Заявление было зарегистрировано в арбитражном суде Москвы, сообщает .Представитель Шатунова сообщил, что предмет иска касается "интеллектуальной собственности", а также "неправомерных действий" компании, которые она осуществляет в отношении не принадлежащих ей объектов, передает .Напомним, в августе этого года музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что Юрий Шатунов больше не будет исполнять на своих концертах песни "Ласкового мая". Он добавил, что артист сам принял решение исключить композиции коллектива из репертуара, уточняет телеканал "".