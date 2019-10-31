Певица Нюша любит и умеет эпатировать публику. Тем не менее, поклонники и сами умудряются додумывать подробности личной жизни артистки.

Певица Нюша любит и умеет эпатировать публику. Тем не менее, поклонники и сами умудряются додумывать подробности личной жизни артистки.Чуть меньше года назад, 6 ноября 2018 года, знаменитость предъявила широкой общественности свою долгожданную наследницу. Анна Шурочкина (наст.имя Нюши – прим.ред.) подарила своему супругу Игорю Сивову дочурку-красавицу. Впрочем, стоит отметить, что имя малютки держится в секрете и по сей день.Казалось бы, прошло не так много времени, однако поклонники уже строят догадки, что Нюша опять беременна. В комментариях к ее фотография, размещенным на личной странице в социальной сети "Инстаграм", то тут, то там можно найти самые разнообразные упоминания темы беременности и, конечно же, поздравления от верных фанатов.Вероятно, подписчикам певицы не терпится вновь услыхать радостную новость. Причем не терпится настолько, что практически везде, как издание "Папарацци" девушку закидывают подозрениями мол она очень хорошо пытается замаскировать уже округлившийся животик.29 Окт 2019 в 11:15 PDTТем не менее, сама Нюша такой интерес к своей личной жизни и повторному деторождению никак не комментирует. Она не подтвердила, но и не опровергла слухи о повторной беременности. По всей видимости, ей просто некогда. У знаменитости плотный график – концерты, фотосессии, съемки клипов, интервью, а ведь надо еще и семье время уделить. Так что поклонникам так и остается дальше гадать, что же происходит, пока у звезды отечественного шоу-бизнеса не появятся время и желание как-либо прокомментировать эти слухи.