Злоумышленник использовал специальный сканирующий прибор, и в тот момент, когда потерпевший нажал на сигнализацию, его автомобиль не закрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Капотня задержали мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля.В полицию обратился 37-летний приезжий мужчина, который сообщил, что припарковал свой автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер» на парковке у торгового комплекса. Вернувшись после совершения покупок, он обнаружил, что из машины пропали денежные средства. Материальный ущерб составил более 2,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого – 40-летнего приезжего.Установлено, что злоумышленник использовал специальный сканирующий прибор, и в тот момент, когда мужчина нажал на сигнализацию, его автомобиль не закрылся. Подождав, пока автовладелец уйдет, подозреваемый проник в салон и тайно похитил сумку с деньгами. В настоящее время ведется розыск похищенного.Следственным отделением ОМВД России по району Капотня г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18