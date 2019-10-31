Злоумышленники отключили услугу смс-оповещения в мобильном приложении на телефоне потерпевшего, после чего через мобильный банк перевели его денежные средства на свой счет...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы совместно с коллегами из ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО задержали двух подозреваемых в краже денежных средств с банковской карты.В отдел полиции с заявлением о краже денежных средств обратился 21-летний гражданин, работающий в одном из столичных автосервисов. Молодой человек рассказал, что к нему обратились двое неизвестных мужчин с просьбой заменить моторное масло в автомобиле. Однако еще до начала выполнения работ один из злоумышленников, сославшись на отсутствие наличных денежных средств, предложил осуществить перевод денег на счет банковской карты заявителя, а затем попросил его мобильный телефон якобы для осуществления звонка родственнику. Через некоторое время после их ухода потерпевший обнаружил, что с его банковских счетов списаны денежные средства в размере более 250 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 22-летний и 23-летний приезжие из ближнего зарубежья.Установлено, что, находясь в автосервисе, злоумышленники отключили услугу смс-оповещения в мобильном приложении на телефоне потерпевшего, после чего посредством мобильного банка осуществили перевод денежных средств на свой банковский счет. Частью похищенных денежных средств подозреваемые успели распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79