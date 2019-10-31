Двенадцатилетний житель Ростовской области попал в реанимацию после попытки вместе с приятелями скрыться от инспекторов ДПС. Стражи порядка применили табельное оружие, в результате одна пуля угодила в грудь юному пассажиру.

Двенадцатилетний житель Ростовской области попал в реанимацию после попытки вместе с приятелями скрыться от инспекторов ДПС. Стражи порядка применили табельное оружие, в результате одна пуля угодила в грудь юному пассажиру.Инцидент произошел во второй половине дня 29 октября в селе Заветное. На улице Чапаева наряд попытался остановить ВАЗ-21099, но безуспешно — водитель проигнорировал все требования и взялся удирать. По утверждению полицейских, машину носило по дороге, так что она представляла опасность окружающим, а потому сначала прогремели предупредительные выстрелы, а потом инспектор начал палить по колесам, передает "Блокнот"."Девяносто девятая" вырулила в поле и заглохла. В салоне находились пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Младший из них, 12-летний мальчик, получил проникающее ранение груди справа, в настоящее время он находится в реанимации. Его 14-летний приятель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму шеи.