В Екатеринбурге на улице Кишиневская в подъезде дома обрушился потолок, едва не убив выходящую из лифта женщину. Инцидент произошел на 19 этаже новостройки. По словам жительницы дома, ..

В Екатеринбурге на улице Кишиневская в подъезде дома обрушился потолок, едва не убив выходящую из лифта женщину. Инцидент произошел на 19 этаже новостройки.По словам жительницы дома, представители управляющей компании "УЭЖКХ Екатеринбург" в чате дома призывают жителей никуда не жаловаться на произошедшее. Но женщина решила не обращать внимания на просьбы и сообщить о ЧП во все необходимые инстанции, передаетZnak.com.Директор компании-застройщика Вячеслав Трапезников предположил, что причиной обрушения могло стать воздействие с технического этажа. Ситуация находится на контроле ТСЖ и управляющей компании.