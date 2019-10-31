В результате пожара в поезде в Пакистане погибли по меньшей мере 62 человека. Ранее сообщалось о 10 погибших. Причиной пожара стал взрыв газового баллона.

В результате пожара в поезде в Пакистане погибли по меньшей мере 62 человека. Ранее сообщалось о 10 погибших и 30 раненых​​​. Многие раненые находятся при смерти, поэтому власти считают, что число жертв вырастет.Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди. Причиной пожара стал взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи, передает РИА Новости. Огонь настолько быстро охватил три вагона поезда, что машинист не успел начать экстренное торможение.В вагонах началась паника. Люди стали выпрыгивать из объятого пламенем поезда на ходу. Большинство пассажиров погибло не от огня или продуктов горения, а от ударов об землю и столбы линий электропередачи.