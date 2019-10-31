Следственный комитет предупредил россиян о появлении нового вида телефонного мошенничества. Злоумышленники выдают себя за следователей, передает .
Мошенники сообщать жертвам, что те ..
Следственный комитет предупредил россиян о появлении нового вида телефонного мошенничества. Злоумышленники выдают себя за следователей, передает .
Мошенники сообщать жертвам, что те являются потерпевшими по уголовному дело о продаже фальсифицированных биодобавок, и обещают в скором времени вернуть похищенные деньги. Для ускорения расследования они просят доплатить определенную сумму. Как правило, на уловку аферистов попадаются пожилые люди, сообщает .
В Следственном комитете напомнили, что для возмещения причиненного ущерба не нужно перечислять денежные средства. Пенсионеров призвали быть бдительными и рассказывать о подозрительных звонках правоохранителям, передает "".