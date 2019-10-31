Следственный комитет предупредил россиян о появлении нового вида телефонного мошенничества. Злоумышленники выдают себя за следователей, передает . Мошенники сообщать жертвам, что те ..

Следственный комитет предупредил россиян о появлении нового вида телефонного мошенничества. Злоумышленники выдают себя за следователей, передает .Мошенники сообщать жертвам, что те являются потерпевшими по уголовному дело о продаже фальсифицированных биодобавок, и обещают в скором времени вернуть похищенные деньги. Для ускорения расследования они просят доплатить определенную сумму. Как правило, на уловку аферистов попадаются пожилые люди, сообщает .В Следственном комитете напомнили, что для возмещения причиненного ущерба не нужно перечислять денежные средства. Пенсионеров призвали быть бдительными и рассказывать о подозрительных звонках правоохранителям, передает "".