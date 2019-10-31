Представитель президента Украины рассказал, что Владимир Зеленский сильно устает от негатива в свой адрес. На это лидер движения русских украинцев Парус Юрий Кот жестко припечатал пожаловавшегося лидера страны.

Представитель президента Украины рассказал, что Владимир Зеленский сильно устает от негатива в свой адрес. На это лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Котжестко припечатал пожаловавшегося лидера страны.Глава офиса украинского лидера Андрей Богдан рассказал, что в последнее время в адрес Зеленского со всех сторон сыпятся различные негативные комментарии и резкая критика. Мужчина отметил, что президент от этого страшно устает и в целом ситуация с таким отношением его сильно угнетает."Он устал… Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на насвыливается и с использованием средств массовой информации – он это оченьболезненно воспринимает", – слова Богдана радио Sputnik.Он отметил, что рекомендует президенту Незалежной воздерживаться от чтения комментариев в социальной сетиFacebook. По его словам, там содержится "искаженная информация". Кроме того, эксперт высказался, что Зеленский также устает от огромного объема работы и ее темпа.В свою очередь, услышав такие заявления, политолог Юрий Кот не сдержался и высказал свою точку зрения по данному вопросу. Он заявил, что Владимир прекрасно знал, на что шел, становясь главой государства. Это всегда требует огромных ресурсов.28 Окт 2019 в 2:24 PDT"Когда мы слышим со стороны команды Зеленского о том, что он устал откритики, то хочется напомнить украинскую поговорку: "Видели глаза, что покупали, ешьте, хотьповылазьте". Когда он глумился над украинскими политиками в своем "95квартале" десятилетиями, он не уставал, а когда начали смеяться над ним,он устает", – ядовито высказался Кот."Ничего, пускай привыкает. Чем больше он будет делатьнехороших вещей – поступать антинародно, двигаться в сторону войны, –тем больше будет критики и от врагов, и от друзей. Просто пусть делаетвыводы, а не обижается – он же не барышня кисейная. Обижаться и надуватьгубы – это не позиция президента. Наводи порядок, восстанавливайсправедливость, останавливай войну", – подытожил политолог.