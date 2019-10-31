На встрече с представителями общественности Калининградской области президент РФ не исключил ужесточения наказания за недобросовестное исполнение своих обязанностей медработниками. Речь зашла об ошибках, которые допускаю врачи при назначении инвалидности.

На встрече с представителями общественности Калининградской области президент РФ не исключил ужесточения наказания за недобросовестное исполнение своих обязанностей медработниками. Речь зашла об ошибках, которые допускаю врачи при назначении инвалидности. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".Комментируя ситуацию, глава государства признал, что это очень чувствительная тема."К сожалению, у нас есть случаи, и не малочисленные, злоупотребления в этой сфере, особенно в республиках Северного Кавказа, мы просто должны это тоже иметь ввиду", — отметил он.Он напомнил, что ответственность за злоупотребления предусмотрена и в существующем законодательстве."Если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение", — сообщил Владимир Путин.Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, комментируя слова главы государства, отметил, что такая проблема действительно существует в медицине."Знаю об этой проблеме очень хорошо. В последнее время обращений к депутатам по поводу установления или подтверждения инвалидности стало в разы больше", — рассказал он ТАСС.По его мнению, качество проведения медико-санитарной экспертизы вызывает у людей много вопросов, поэтому ситуацию необходимо решать в масштабах всей страны.