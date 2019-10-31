В Калининградской области на встрече президента РФ с представителями общественности, обсуждая вопросы здравоохранения, Владимир Путин высказал предложение о создании медицинских отрядов – по аналогии со студенческими стройотрядами. В них студенты могли бы и помогать людям, и сами получать практику.

В Светлогорске Калининградской области 31 октября состоялась встреча президента России с представителями общественности.На мероприятии, которое транслировал телеканал "Россия 24", обсуждались проблемы финансирования системы здравоохранения. Во время беседы Владимир Путин, в частности, высказал предложение о создании медицинских отрядов – по аналогии со студенческими стройотрядами.По мысли президента, волонтеры из профильных медицинских вузов, организовавшись в такие медотряды, могли бы "ездить по стране и оказывать людям помощь и поддержку". "На том уровне, конечно, на котором они могут это делать", — добавил президент, отметив, что таким образом они еще и сами получали бы необходимую практику.На этой встрече Путин также поддержал инициативу заместителя регионального координатора Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Софьи Даниленко, рассказавшей об опыте организации "Павильонов здоровья" в городских парках.В них врачи (на добровольной основе) консультируют людей, и это, по словам Даниленко, "позволяет приблизить медпомощь к людям".Попросим губернаторов попросим вам помочь, пообещал президент.