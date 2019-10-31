В Волгограде по подозрению в убийстве жены и матери задержан 38-летний местный житель. Мужчина проживал с ними в одной квартире. В ночь на 31 октября супруги поссорились, в конфликт вмешалась мать подозреваемого, и тогда мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отрезал им головы.

В Волгограде по подозрению в убийстве жены и матери задержан 38-летний местный житель.Как сообщает региональное управление СК РФ, ранним утром 31 октября в правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома были обнаружены обезглавленные тела 41-летней женщины и ее 63-летней свекрови.На место происшествия незамедлительно выехали все первые лица регионального управления СК РФ и криминалисты ведомства.В квартире, где произошло преступление, был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 38-летний родственник убитых женщин.По данным следствия, он проживал вместе с женой и матерью.Ночью между супругами произошел конфликт, в который вмешалась мать злоумышленника. Тогда разъяренный мужчина нанес жене и матери несколько ударов ножом, а затем отчленил их головы.Затем он позвонил своей приятельнице и рассказал о том, что совершил. Женщина приехала на место преступления и когда убедилась, что сказанное – правда, сообщила в правоохранительные органы.Пока в квартиру ехала следственно-оперативная группа, подозреваемый пытался покончить с собой, но оперативно прибывшие на место преступления стражи порядка своевременно оказали ему медпомощь.В настоящее время жизни подследственного ничего не угрожает, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает управление СК РФ по Волгоградской области.