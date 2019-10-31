Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала об отношениях Медведевой, Загитовой и Тутберидзе. Оказалось, не так все однозначно.

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала об отношениях Медведевой, Загитовой и Тутберидзе. Оказалось, не так все однозначно.Девушка отметила, что даже несмотря на тот факт, что Евгению и Алину регулярно "сталкивают лбами", знаменитые фигуристки прекрасно ладят между собой. Имел место эпизод, когда Загитова почистила списки в "Инстаграм" и отписалась от Медведевой, однако, как выяснилось, чистка друзей в социальной сети не всегда означает выброс людей из собственной жизни."Они нормально дружат, я видела. В Питере был чемпионат России, я там не участвовала, но была в раздевалках, общалась с девочками. Они очень хорошо общаются. Не такого, что они ходят и просто мимо", – Нугуманова в интервью одному из YouTube-каналов.Елизавета также отметила, что Медведева, несмотря на уход от Тутберидзе после Олимпийских игр в Пхенчхане, неплохо общается с бывшим тренером. По словам девушки, никакого эксцесса между ними нет, как бы злопыхатели не старались раздуть тему со скандалами.14 Сен 2019 в 4:35 PDT"Они регулярно здороваются. Женя всегда говорит: "Здравствуйте". Она хорошая девочка, и если она приняла такое решение, значит, для нее так будет лучше", – подытожила Елизавета.Напомним, что Евгения прекратила занятия с бывшим тренером после разгромного поражения в Корее. Тогда знаменитая российская фигуристка проиграла Загитовой и заняла почетное второе место.Она переехала в Торонто и начала работу с Брайаном Орсером.