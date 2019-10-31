47-летний латиноамериканский поп-музыкант Рики Мартин поделился с фолловерами радостной новостью. Он в четвертый раз стал отцом.

47-летний латиноамериканский поп-музыкант Рики Мартин поделился с фолловерами радостной новостью. Он в четвертый раз стал отцом.Актер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новый пост. На снимке он запечатлен со своим возлюбленным, шведским художником сирийского происхождения Джваном Йозефом и их новорожденным малышом. Мартин держит завернутого в пеленку грудничка на руках. Новоиспеченные отцы светятся от счастья. Мальчика назвали Реми.Рики стал родителем в четвертый раз. У него есть еще трое детей – два мальчика и девочка. Близнецам Валентино и Маттео по 11 лет. Любимой дочке Люсии еще нет и года — она родилась в декабре 2018-го года.29 Окт 2019 в 3:48 PDT"Вы в моем сердце, вы моя сила, вы вдохновляете меня каждый день и мотивируете делать то, что я делаю", – признавался своим наследникам в чувствах певец.Напомним, о свадьбе Мартина и Йозефа стало известно в марте прошлого года. Как писали ранее "Дни.ру", первое заявление о своей сексуальной ориентации исполнитель сделал в 2010 году. С тех пор он стал открыто встречаться с представителями своего пола.