Певица Рита Дакота часто публикует снимки откровенного характера. Этот раз не стал исключением: артистка снова предстала в полуобнаженном виде.

Певица Рита Дакота часто публикует снимки откровенного характера. Этот раз не стал исключением: артистка снова предстала в полуобнаженном виде.Звезда выложила два кадра на личной странице в "Инстаграм". Бывшая супруга Влада Соколовского запечатлена в красном кружевном белье и черных джинсах с высокой посадкой. Поверх бюстгальтера светская дива накинула куртку-бомбер в мужском стиле."Пацанское бунтарство вперемешку с женственной слабостью", – отметила Рита.Дакота призналась, что в свои 29 лет она до сих пор не может понять, кем является на самом деле. По ее словам, в ней слишком много контрастов: сильное и слабое, темное и светлое, счастливое и несчастное.29 Окт 2019 в 10:01 PDTИсполнительница утверждает, что в последнее время эти мысли все больше гложут ее. Но чем больше она копается в этом, тем сильнее путается."Экзистенциальный кризис, так вот ты какой...", – резюмировала знаменитость.Тем временем поклонники стали активно заваливать певицу всевозможными комплиментами. "Прекрасная! Этот пронзающий взгляд😍", "Шикарные снимки", "Ты – солнце! А все остальное – мишура❤️", "Великолепная красотка", "Рита, это ты? Совсем другая. Очень красиво", "Космическая", "Как ты похудела. Надо тебя кормить, а человек ты прекрасный!" – написали восторженные фанаты.