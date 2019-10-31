Количество российских космонавтов, которые отправляются на Международную комическую станцию, будет сокращено, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Это будет сделано для того, чтобы выделить место на космических кораблях Союз для американских астронавтов.

Количество российских космонавтов, которые отправляются на Международную комическую станцию, будет сокращено, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Это будет сделано для того, чтобы выделить место на космических кораблях "Союз" для американских астронавтов, пишет агентство "Интерфакс".Рогозин уточнил, что российские космические корабли будут возить американцев в 2020 и 2021 годах по просьбе директора NASA Джима Брандестайна.В заключении глава Роскосмоса добавил, что программу экспериментов на МКС тоже придется немного сократить.