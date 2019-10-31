Обладательнице титула Миссис мира – 2006 актрисе Софье Аржаковской закрыли выезд из России. Звезда задолжала кругленькую сумму.

Обладательнице титула "Миссис мира – 2006" актрисе СофьеАржаковской закрыли выезд из России. Звезда задолжала кругленькую сумму.Несколько лет назад Аржаковская купила особняк Одинцовскомрайоне Москвы. За дом в 900 квадратных метров продавец просил 200 миллионоврублей. Звезду сумма устроила, она обещала рассчитаться частями.С выплатами у Аржаковской были проблемы, она постоянно ихзадерживала. В итоге, когда оставалось погасить 50 миллионов, Софья деньги отдавать отказалась. Она заявила продавцу, что разочарована в приобретении, дескать,особняк оказался хуже обещанного.На обладательницу титула "Миссис мира – 2006" подали в суд.Фемида заняла сторону истца. обязали выплатить продавцу 100миллионов рублей – сумма с учетом пени и трат на судебные издержки.Добавим, что для невыезд из России – это конец карьере. Девушка снимается в Голливуде,там ее знают под псевдонимом Sofya Skya, сообщает.27 Май 2019 в 1:52 PDTМежду тем, по даннымпортала Mash, к супругуартистки, депутату Госдумы Сергею Веремеенко, из-за судебных тяжб тоже возникливопросы – он не декларировал имущество жены. Если в ближайшеевремя чиновник не сможет подтвердить откуда в его семье взялись средства наприобретение имущества, все изымут в пользу государства.