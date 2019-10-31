Обладательнице титула Миссис мира – 2006 актрисе Софье
Аржаковской закрыли выезд из России. Звезда задолжала кругленькую сумму.
Обладательнице титула "Миссис мира – 2006" актрисе Софье
Аржаковской закрыли выезд из России. Звезда задолжала кругленькую сумму.
Несколько лет назад Аржаковская купила особняк Одинцовском
районе Москвы. За дом в 900 квадратных метров продавец просил 200 миллионов
рублей. Звезду сумма устроила, она обещала рассчитаться частями.
С выплатами у Аржаковской были проблемы, она постоянно их
задерживала. В итоге, когда оставалось погасить 50 миллионов, Софья деньги отдавать отказалась. Она заявила продавцу, что разочарована в приобретении, дескать,
особняк оказался хуже обещанного.
На обладательницу титула "Миссис мира – 2006" подали в суд.
Фемида заняла сторону истца. обязали выплатить продавцу 100
миллионов рублей – сумма с учетом пени и трат на судебные издержки.
Добавим, что для невыезд из России – это конец карьере. Девушка снимается в Голливуде,
там ее знают под псевдонимом Sofya Skya, сообщает.
27 Май 2019 в 1:52 PDT
Между тем, по данным
портала Mash, к супругу
артистки, депутату Госдумы Сергею Веремеенко, из-за судебных тяжб тоже возникли
вопросы – он не декларировал имущество жены. Если в ближайшее
время чиновник не сможет подтвердить откуда в его семье взялись средства на
приобретение имущества, все изымут в пользу государства.