Производители и импортеры парфюмерной продукции предупредили россиян о возможном увеличении цен. Причиной подорожания станут новые правила маркировки духов, уверены эксперты. Как ..

Производители и импортеры парфюмерной продукции предупредили россиян о возможном увеличении цен. Причиной подорожания станут новые правила маркировки духов, уверены эксперты.Как сообщает издание "Известия", с 1 июля следующего года производители должны будут наносить на упаковки товаров цифровые коды. Что касается импортной продукции, то маркировка будет производиться до пересечения границы России."Вся продукция в Россию поступает в запломбированных контейнерах. Если же производителям и поставщикам придется по пути следования ее маркировать, то возникнут дополнительные существенные затраты на обработку груза, а также риск пересортицы, брака и так далее", – цитирует специалиста телеканал "".По прогнозам экспертов, в 2020 году стоимость зарубежной парфюмерной продукции может увеличиться на 5-15%. Поставщики также не исключают возможность сокращения импортных товаров на российском рынке, сообщает .