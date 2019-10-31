Российское правительство утвердило максимальные индексы роста общих платежей за ЖКУ. Стало известно, что они разные для каждого региона.

Российское правительство утвердило максимальные индексы роста общих платежей за ЖКУ. Стало известно, что они разные для каждого региона.Документ с постановлением гласит, что цены могут взлететь во втором полугодии 2020, в первом же повышения платы можно не ждать. Совокупная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуги в Москве вырастет не более чем на 5%, а в Санкт-Петербурге рост цен составит не более 3,8%.Кроме того, как RT, наибольшей стоимости услуги ЖКХ могут достичь в Чеченской республике и Республике Дагестан. Там процент индексации составит 6,5% и 5,2% соответственно. Самый же низкий индекс роста платы за коммунальные услуги в Ненецком автономном округе – 2,4%, Пятый канал.Помимо этого, ФАН, в Адыгее, Северной Осетии, Московской и Ивановской областях, вРеспублике Алтай и Алтайском крае, а также в ряде других регионов Россиирост тарифов ожидается на уровне от 4 до 4,9 процента. На 3,6-3,9 процента коммуналка может подорожать в Башкирии, Мордовии, Якутии, Чувашии, Ленинградской и Курской областях."Тариф может существенно превышать величину, указанную в распоряжении, вдругих случая – быть меньше. Главное, чтобы совокупно они укладывались в"коридор", установленный правительством", – рассказала исполнительныйдиректор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.Средний индекс изменения размера платыза коммунальные услуги определяет максимальный допустимый ростсовокупного платежа граждан в среднем по региону. Он нужен для того, чтобы цены на ЖКХ не превышали установленной нормы.