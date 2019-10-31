На презентации нового шоу Яна Рудковская призналась, что поправилась. И на это есть серьезная причина.

На презентации нового шоу Яна Рудковская призналась, что поправилась. И на это есть серьезная причина.30 октября состоялась презентация реалити-шоу "ЯнаСупер", который 9 ноября стартует на популярном телеканале "СУПЕР". В телепроекте будет показана жизнь Яны Рудковской без купюр. На мероприятии она в компании Ксении Собчак, ставшей продюсером передачи, обнародовала кадры, из которых следует, что у героини все не так гладко, как кажется со стороны.А еще Рудковская предупредила, что в ходе съемок располнела. Виной тому гормональная терапия, к которой она прибегла "на пути к своей заветной мечте". Недавно в откровенном интервью журналу Tatler Яна призналась, что мечтает о ребенке, но есть серьезные проблемы."У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка", – пояснила продюсер. Она готова прибегнуть к помощи суррогатной матери, как сейчас принято в шоу-бизнесе, но ее муж, прославленный фигурист Евгений Плющенко, категорически против.30 Окт 2019 в 5:01 PDTНа презентации отметила, что может понравиться не всем зрителям. Впрочем, продюсер к этому относится спокойно: у нее уже выработался иммунитет к критике злопыхателей.