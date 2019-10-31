На презентации нового шоу Яна Рудковская неожиданно призналась. Она сообщила, что поправилась, но на это есть серьезная причина.
<a href="https://33live.ru/novosti/31-10-2019-rudkovskaya-rastolstela-iz-za-gormonalnoj-terapii.html" target="_blank">Рудковская растолстела из-за гормональной терапии</a> - На презентации нового шоу Яна Рудковская неожиданно призналась. Она сообщила, что поправилась, но на это есть серьезная причина.
[url=https://33live.ru/novosti/31-10-2019-rudkovskaya-rastolstela-iz-za-gormonalnoj-terapii.html]Рудковская растолстела из-за гормональной терапии[/url] - На презентации нового шоу Яна Рудковская неожиданно призналась. Она сообщила, что поправилась, но на это есть серьезная причина.