В аэропорту с телеведущей Викторией Лопыревой случилось несчастье – девушка упала и повредила конечность. Впрочем, оптимистичная звезда отечественного шоу-бизнеса не унывает.

В аэропорту с телеведущей Викторией Лопыревой случилось несчастье – девушка упала и повредила конечность. Впрочем, оптимистичная звезда отечественного шоу-бизнеса не унывает.Произошедшим знаменитость поделилась с поклонниками на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Увы, но увидеть свежие фото с "места крушения" поклонникам не удалось, зато вместо этого девушка нашла, чем их порадовать. В кадре Виктория позирует в модном красном бархатном платье с откровенным декольте.Впрочем, как издание Teleprogramma.pro, куда большее внимание привлекает к себе текст публикации, в котором Лопырева и рассказывает, что же с ней стряслось: "У всех бывают хорошие или, не очень, дни.Лично у меня: "сегодня просто не мой день😤" практически не случается,потому что я умею своей реальностью "рулить"🚀, но когда всескладывается вопреки законам жанра и моим ожиданиям – в дело идет ирония, в первую очередь – над собой" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)Изначально у российской красавицы состоялся неприятный ночной разговор, потом вдруг билеты оказались не теми, а на входе в аэропорт Виктория неудачно упала. Она предполагала худшее – что у нее перелом, однако, вселенная, видимо, решила проявить милосердие и обернуть ситуацию всего лишь в ушиб.30 Окт 2019 в 12:47 PDT"Вбегая в аэропорт, я так навернулась, что пришлось звонить главному врачу нашей Сборной и описывать симптомы ушиба, чтобы убедиться, что перелома все -таки нет и на Евро 2020 я еще сыграю", – с юмором описала звезда отечественного шоу-бизнеса произошедшее.В конце девушка поблагодарила персонал аэровокзала за помощь и отметила их компетентность. Кроме того, Лопырева отметила, что в любом случае вселенная посылает ей в помощь хороших людей.