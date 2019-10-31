Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Во Владимирской области продолжают реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда». В регионе активно улучшают жилищные условия местных жителей, повышают доступность квартир.В 2019 году в области удалось улучшить темпы жилищного строительства. По информации Белого дома, на 1 октября ввели в эксплуатацию 62 многоквартирных дома общей площадью 179 тысяч квадратных метров, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Также выросли и темпы строительства индивидуального жилья. За 9 месяцев этого года введено почти 2,5 тысячи жилых домов, что на 37% превышает показатели того же периода 2018 года.